Tropas israelenses avançam nos arredores da Cidade de Gaza, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 2, que as Forças de Defesa Israelenses (FDI) avançaram na região norte da Faixa de Gaza, dentro da Cidade de Gaza, apesar de resistência de militantes do grupo palestino Hamas.

“Nós estamos no ápice da batalha. Nós tivemos sucesso em atravessar os arredores da Cidade de Gaza. Nós estamos avançando”, disse Netanyahu em comunicado oficial, sem maiores explicações.

O Exército israelense iniciou sua operação terrestre completa em Gaza na sexta-feira, movendo tanques, escavadeiras, infantaria e unidades de engenharia de combate para a Faixa de Gaza. Embora a operação terrestre em torno do maior centro populacional de Gaza se tenha desenvolvido lentamente, Israel manteve o seu constante bombardeamento aéreo da faixa.

+ Bombardeios israelenses no Líbano deixam dois mortos

Em meio à pressão internacional relacionada as condições humanitárias no território sitiado, o premiê respondeu em uma coletiva de imprensa que o governo ainda não tomou qualquer decisão sobre permitir o envio de combustível a Gaza.

“Não tomamos nenhuma decisão sobre a transferência de combustível. Não dei nenhuma instrução e o gabinete de guerra não autorizou nenhuma decisão”, esclareceu o primeiro-ministro.

Desde o atentado surpresa do Hamas, no dia 7 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas, as retaliações impostas por Israel já causaram mais de 9 mil mortes.

Continua após a publicidade

Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), até o momento mais de 20.000 pessoas feridas estão presas em Gaza, sem condições de deixar o local.

+ Mais de 20.000 feridos estão presos na Faixa de Gaza, segundo organização

Na quarta-feira, o diretor da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, renovou apelos por um cessar-fogo na Faixa de Gaza, em nome de funcionários da organização que atuam na região, em razão da grave crise humanitária.

Continua após a publicidade

“Fiquei chocado com o fato de que todos ali estavam pedindo comida, pedindo água. Nunca vi algo semelhante em Gaza desde quando cheguei, antes do conflito”, disse Lazzarini a repórteres em Rafah, cidade palestina ao sul de Gaza.