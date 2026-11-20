Cerca de 2.800 militares de onze países participam de um exercício no sudeste da Polônia para testar a capacidade de mobilização de uma força multinacional que poderá atuar na Ucrânia após o fim da guerra com a Rússia. Liderada por França e Reino Unido, a operação, iniciada em 9 de dezembro e com duração de duas semanas, simula o deslocamento de tropas e equipamentos para uma eventual missão europeia no país, com o objetivo de contribuir para sua segurança e reforçar as Forças Armadas ucranianas em um cenário de paz.

O treinamento é o primeiro exercício prático desse tipo organizado pela chamada Coalizão dos Dispostos, grupo de países que apoia Kiev. A iniciativa busca demonstrar que os governos europeus estão dispostos a ampliar seu envolvimento militar na Ucrânia, mesmo sem uma operação formal da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Participam das atividades militares Bélgica, Estônia, França, Alemanha, Lituânia, Países Baixos, Espanha, Suécia e Reino Unido. A Polônia oferece apoio logístico, enquanto a Turquia participa a partir de Istambul. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que 1.100 soldados de seu país foram mobilizados para a operação, que envolve atividades terrestres, aéreas e marítimas.

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Como funcionaria a missão europeia na Ucrânia

O exercício, batizado de Koalicja, testa a capacidade de deslocar milhares de soldados, veículos e equipamentos até o território ucraniano. As tropas chegaram à Polônia por diferentes rotas, utilizando transporte marítimo, aéreo e terrestre, antes de seguir de trem e por rodovias até o campo de treinamento de Nowa Deba.

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Durante as atividades, os militares simularam operações de comando e controle, deslocamento de equipamentos, vigilância com drones e respostas a ataques aéreos não tripulados. Também realizaram exercícios de guerra em trincheiras e treinaram operações com caças e aeronaves de reabastecimento, em preparação para uma eventual reabertura do espaço aéreo ucraniano.

Segundo o brigadeiro britânico Campbell Close, vice-comandante de operações da 1ª Divisão do Exército francês, o treinamento foi planejado ao longo de 12 meses e tem como objetivo testar a capacidade de implantação da força. Ele ressaltou que a iniciativa tem caráter defensivo.

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Caso seja acionada após um cessar-fogo, a força multinacional poderá ajudar a recuperar e fortalecer as Forças Armadas ucranianas, contribuir para a reabertura do espaço aéreo e auxiliar na remoção de minas no Mar Negro. Segundo o comandante da Força Multinacional para a Ucrânia, tenente-general Tom Bateman, a missão não teria como atribuição monitorar ou manter a paz entre os dois países.

Moscou rejeita

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A proposta de mobilização europeia é uma das principais iniciativas da Coalizão dos Dispostos para oferecer garantias de segurança à Ucrânia após o conflito. Kiev busca há anos ingressar na OTAN, cuja cláusula de defesa coletiva, prevista no Artigo 5º, estabelece que um ataque contra um dos integrantes deve ser tratado como uma agressão contra todos.

A possibilidade de uma adesão ucraniana à aliança, no entanto, enfrenta resistência da Rússia. Moscou também rejeita a presença de tropas estrangeiras em território ucraniano. No ano passado, o presidente Vladimir Putin afirmou que militares de outros países posicionados na Ucrânia seriam considerados alvos legítimos das forças russas.

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Diante da ausência de um compromisso formal da OTAN para garantir a segurança do país, França e Reino Unido passaram a articular uma alternativa europeia, reunindo governos dispostos a contribuir com uma eventual operação. A iniciativa ainda depende das condições de um possível acordo de paz e da definição das garantias que seriam oferecidas a Kiev.

A movimentação militar ocorre paralelamente às negociações diplomáticas sobre o fim da guerra, que já se aproxima de cinco anos. Em Berlim, líderes ucranianos e representantes de quase 40 delegações discutiram garantias de segurança para o período posterior ao conflito. O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que o exercício na Polônia demonstra a disposição da coalizão de trabalhar ao lado dos Estados Unidos para assegurar a paz.

O enviado americano Jared Kushner, que participou das conversas em Berlim ao lado de Steve Witkoff, afirmou acreditar que Moscou estaria confortável com garantias de segurança para a Ucrânia semelhantes às oferecidas pela OTAN. Segundo ele, o presidente Donald Trump acompanhou parte das negociações por telefone.