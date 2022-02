Tropas da Rússia se aproximam de Kiev, capital da Ucrânia

No segundo dia de conflito entre Rússia e Ucrânia, tropas de Vladimir Putin se aproximam de Kiev, capital ucraniana, nesta sexta-feira, 25. A informação teria sido obtida por Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, segundo informações da agência de notícias AP.

De acordo com a agência, Austin teria conversado por telefone com congressistas, que confirmaram que forças russas que entraram no país por Belarus, no norte, estariam a cerca de 32 quilômetros de Kiev.

No começo desta sexta, a cidade disparou um alarme de ataque aéreo após ter sido atingida por mísseis, segundo informações da TV ucraniana. O mesmo foi dito pelo vice-ministro do Interior da Ucrânia, Anton Herashchenko, que afirmou ter ouvido “duas explosões fortes” ainda na madrugada no horário local.

Além disso, Herashchenko afirmou que o país espera um ataque de tanques russos na capital. Nas primeiras horas da manhã, no horário local, explosões foram ouvidas em Kiev.

Segundo ele, pelo menos um avião russo, que pode ou não ser tripulado, foi abatido pelo sistema de defesa antiaérea. A aeronave caiu na região sudeste da cidade, chamada Darnitskyi.