Tribunal dos EUA decide que Google violou lei antitruste para dominar serviço de busca

Giro VEJA - segunda, 5 de agosto

Mercado tem dia de tensão e oposição se declara eleita na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender, nesta segunda-feira, 5, que haja transparência dos resultados na eleição presidencial da Venezuela. Lula deu a declaração ao lado do presidente do Chile, Gabriel Boric. O petista cumpre agenda oficial no país. A crise na Venezuela e o dia agitado no mercado financeiro são destaques do Giro VEJA.