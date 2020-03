Três turistas italianos são os primeiros casos de coronavírus em Cuba

Três turistas italianos que chegaram a Cuba na segunda-feira passada são os primeiros casos confirmados do novo coronavírus na ilha, anunciou o governo cubano nesta quarta-feira, 11.

O laboratório do Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) em Havana “relata que três dos quatro turistas (italianos) isolados desde ontem (terça-feira) foram diagnosticados com o novo coronavírus”, informou o Ministério da Saúde em comunicado lido no TV estatal.

“A evolução dos três pacientes confirmados é favorável e nenhum até o momento é fatal”, indica o documento. O ministério garantiu que mantém sob vigilância e controle epidemiológico “as pessoas identificadas como contatos, que permanecem assintomáticas”.

Os turistas italianos estavam visitando a cidade colonial de Trinidad, 350 km a leste de Havana, quando foram detectados com “sintomas respiratórios” pelos serviços de vigilância do país e transferidos “imediatamente” para o IPK. Todos eles haviam entrado na ilha pelo Aeroporto Internacional José Martí, em Havana.

O turismo é um dos principais motores econômicos do país. Assim, Cuba se tornou o décimo segundo país da América Latina a registrar casos do novo coronavírus, espalhado em mais de cem países e declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).