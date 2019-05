Três pessoas morreram em tentativa de sequestro na Suíça

Três pessoas morreram em uma tentativa de sequestro nesta sexta-feira, 31, em um apartamento em Zurique, Suíça. O sequestrador atirou nas duas reféns enquanto negociava sua rendição com as forças de segurança. Ele se matou logo em seguida.

As investigações preliminares apontam que o suspeito, um homem de 60 anos, tomou como reféns duas mulheres, de 34 e 38 anos, em um imóvel em Friesenberg, no oeste da cidade. Por volta das 5h (24h em Brasília), uma das mulheres e um vizinho que ouviu gritos alertaram a polícia, que chegou ao local minutos depois.

Ao perceber a chegada dos agentes, o sequestrador se aproximou da janela e ameaçou atirar nas duas reféns caso os policiais não se retirassem imediatamente. A polícia isolou a área e mobilizou especialistas em negociações com sequestradores para tentar convencer o criminoso a se entregar.

Depois de três horas de tensão, o homem anunciou à polícia que se entregaria em dez minutos, mas, pouco depois, vários disparos foram ouvidos no interior do apartamento.

A polícia decidiu então entrar à força no local, onde os agentes encontraram os três gravemente feridos. As tentativas de reanimação fracassaram. As forças de segurança de Zurique continuam a investigar as circunstâncias do fato, que ainda não foram esclarecidas.

(Com EFE)