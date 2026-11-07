Três corpos são encontrados na casa de suspeito de ataque que matou seis na Polônia

Três corpos foram encontrados na casa do suspeito de atirar contra pessoas em uma praça na Cracóvia, no sul da Polônia, neste sábado, 7. Segundo o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, as vítimas – duas mulheres e um homem – provavelmente eram familiares do atirador. Na tarde de sábado, o homem de 25 anos invadiu a praça no centro histórico de carro, disparando de dentro do veículo. A tragédia deixou seis mortos e 15 feridos na cidade.

Segundo as autoridades, o suspeito foi “neutralizado” por agentes e levado para o hospital. Ele agiu sozinho e abriu fogo aleatoriamente em diferentes pontos da Praça do Mercado Principal, um dos principais destinos turísticos do país.

De acordo com as novas informações divulgadas pela polícia local, o homem vestia roupas de estilo militar e um colete à prova de balas, utilizou uma arma automática e transportava outros armamentos e munições em seu carro. O ministro do Interior, Marcin Kierwiński, afirmou que o suspeito tinha posições ultranacionalistas e demonstrava fascínio por ideologias de extrema direita. O ataque foi descrito pelo ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, como um “ato de terrorismo”. As circunstâncias e a motivação do ataque seguem sob investigação.

(Com AFP)