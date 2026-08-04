Três anos depois, Gaza enterra 112 pessoas da mesma família vítimas de ataque israelense

Palestinos realizaram nesta terça-feira, 4, um funeral coletivo para 112 integrantes de uma mesma família mortos em um ataque aéreo israelense em novembro de 2023, nos primeiros meses da guerra em Gaza. Os corpos permaneceram sob os escombros por quase três anos e só foram recuperados nas últimas semanas por equipes de resgate.

A cerimônia ocorreu no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, onde dezenas de corpos cobertos por bandeiras palestinas foram colocados lado a lado em uma área aberta. As vítimas pertenciam aos clãs Abu Sharia e Al-Hassayna, atingidos por um bombardeio em 23 de novembro de 2023.

Segundo a Defesa Civil de Gaza, controlada pelo Hamas, as equipes levaram 17 dias para retirar os restos mortais, utilizando equipamentos limitados. A identificação foi feita por meio de joias, próteses e peças de roupa reconhecidas pelos familiares.

Continua após a publicidade

Entre os 112 mortos, 40 eram crianças, de acordo com a organização humanitária Save the Children. A entidade classificou a cerimônia como um dos maiores funerais coletivos realizados na Faixa de Gaza desde o início da guerra.

Continua após a publicidade

O diretor regional da ONG para Oriente Médio, Norte da África e Leste Europeu, Ahmad Alhendawi, afirmou que as restrições impostas por Israel à entrada de máquinas pesadas e equipamentos especializados dificultam a localização de corpos que ainda permanecem sob os escombros. Segundo a Defesa Civil de Gaza, mais de 8 mil pessoas continuam desaparecidas nessas condições.

Continua após a publicidade

Durante a cerimônia, o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, questionou o número de vítimas civis e pediu o fim dos ataques. Um cartaz com a frase “Parem o genocídio em Gaza”, em árabe e inglês, foi exibido no local.

Continua após a publicidade

Israel nega as acusações de genocídio e afirma que suas operações têm como alvo integrantes do Hamas, acusando o grupo de atuar em áreas civis e colocar a população em risco. A guerra começou após o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza.