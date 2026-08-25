Trend perigosa de direção na contramão mata sete e Londres manda TikTok remover vídeos

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O governo do Reino Unido pressiona TikTok, Instagram e YouTube para removerem vídeos que glorificam a direção perigosa. A medida surge após colisões fatais que tiraram a vida de sete pessoas em um acidente envolvendo um carro na contramão. Autoridades classificam a conduta como “verdadeiramente repreensível”.

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O governo do Reino Unido pressionou nesta segunda-feira, 24, o TikTok e outras redes sociais a removerem vídeos que exaltam a direção perigosa, após sete pessoas morrerem em uma colisão provocada por um carro que trafegava na contramão na Inglaterra.

Vídeos publicados no TikTok, Instagram e YouTube mostrando motoristas trafegando em velocidades extremas, muitas vezes na contramão, com hashtags como #speedhunters, #needforspeed, #racing e #fullsend já alcançaram milhões de visualizações.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, classificou como “verdadeiramente repreensível” o comportamento de pessoas que compartilham imagens glorificando a direção perigosa. Já um porta-voz de Downing Street afirmou que a “glorificação da direção perigosa para clipes e entretenimento é absolutamente vergonhosa”.

Acidentes se espalham

A preocupação das autoridades aumentou após dois acidentes fatais registrados nos últimos dias. No sábado, sete pessoas morreram, entre elas dois policiais e cinco jovens de 17 a 23 anos, depois que um carro dirigido na contramão da A66, em Teesside, no norte da Inglaterra, se envolveu em uma colisão após uma perseguição policial.

Um dos jovens mortos no acidente já havia publicado vídeos de direção em alta velocidade. A Polícia de Cleveland, responsável pela investigação, afirmou, no entanto, que “não há evidências que indiquem que a filmagem das atividades ocorridas na noite de sexta-feira e na manhã de sábado tenha sido feita com o objetivo de publicação no TikTok”.

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Na semana passada, cinco adolescentes morreram na Irlanda quando o carro em que estavam, que trafegava na direção contrária na rodovia M9, colidiu com outro veículo. Alguns dos jovens já haviam publicado vídeos de direção imprudente.

O órgão regulador de mídia irlandês informou na terça-feira, 25, que também solicitou ao TikTok um “relatório detalhado” sobre as medidas adotadas contra conteúdos de direção arriscada em sua plataforma.

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O que dizem as grandes plataformas

O TikTok, por sua vez, afirma que remove vídeos e contas que violam suas regras, incluindo conteúdos que glorificam a violência, incentivam crimes ou apresentam atividades que podem ser imitadas e provocar danos físicos graves. A empresa cita especificamente a direção de risco entre os comportamentos proibidos. Apesar disso, vídeos desse tipo continuavam disponíveis na plataforma nesta segunda-feira.

Já a Meta, dona do Instagram, afirmou que proíbe a promoção ou o incentivo à participação em desafios virais de alto risco, incluindo direção perigosa na contramão.