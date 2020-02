Trem de alta velocidade descarrila na Itália e deixa pelo menos 2 mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas após um trem de alta velocidade que saiu de Milão com destino a Salerno, na Itália, descarrilar por volta das 5h35 desta quinta-feira, 6, no horário local (início da madrugada no horário de Brasília) na região de Lodi, cerca de 50 quilômetros ao sul de Milão. As informações são do jornal italiano Corriere Della Sera.

Foram enviadas várias equipes dos bombeiros ao local para socorrer os feridos. As autoridades informaram que os mortos são dois ferroviários. O acidente envolveu os primeiros vagões do trem e o chamado veículo motor, que saiu dos trilhos, atingiu um vagão de carga em outro trilho e só parou ao bater em um edifício.

As autoridades informam também que a situação mais grave entre os feridos é de um homem que trabalha limpando a ferrovia, que está com várias fraturas nos membros, mas sem risco de vida. Segundo o prefeito de Lodi, Marcello Cardona, “não deve haver outras mortes”. O ministro do Interior italiano foi informado sobre o acidente.

Por se tratar do primeiro trem que partiu de madrugada de Milão, ele não estava cheio.

A circulação da linha de alta velocidade Milão-Bolonha foi suspensa após o acidente. Todos os trens, em ambos sentidos, foram transferidos para outra linha que faz percurso parecido. As causas do acidente estão sendo investigadas.