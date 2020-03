Trem de alta velocidade descarrila na França e deixa 21 pessoas feridas

Um trem de alta velocidade (TGV) que viajava entre Estrasburgo e Paris, na França, descarrilou na manhã desta quinta-feira, 5, e 21 pessoas ficaram feridas, incluindo o maquinista, que se encontra em condição crítica.

“De acordo com o primeiro balanço provisório, o acidente, 30 quilômetros de Estrasburgo, deixou um ferido em emergência absoluta e 20 em urgência relativa”, anunciou a prefeitura local.

Um porta-voz da companhia ferroviária francesa SNCF informou que o maquinista foi transportado de helicóptero para um hospital. Ele ficou “gravemente ferido” e teve um traumatismo da coluna dorso-lombar.

O acidente aconteceu entre Ingenheim e Saessolsheim, quando o trem estava com 348 passageiros a bordo. A composição circulava a 270 km/h no momento do descarrilamento.