Trem colide contra caminhão na Rússia e deixa 140 feridos; veja vídeo

Pelo menos 140 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 29, depois que um trem que transportava 800 passageiros descarrilhou ao colidir com um caminhão na região de Volgogrado, no sul da Rússia, informou a companhia ferroviária Russian Railways.

Dentre os feridos, 15 pessoas, incluindo três crianças, foram levadas ao hospital.

Como o acidente ocorreu

O trem, que viajava de Kazan, no Tartaristão, para Adler, no Mar Negro, freou bruscamente ao ver um caminhão que estava na linha férrea. O motorista do veículo havia infringido as regras de trânsito e entrou na travessia, de acordo com autoridades locais.

“Nove vagões descarrilharam, dos quais sete viraram. Segundo estimativas iniciais, mais de cem pessoas ficaram feridas”, comunicou o Ministério de Situações de Emergência pelo seu canal no aplicativo de mensagens Telegram.

O motorista do caminhão, que foi arremessado a cerca de 15 metros devido o impacto da colisão, se encontra em estado grave, informou o canal Mash Telegram. Um vídeo dos vagões descarrilhados foi publicado na plataforma X, antigo Twitter, mostrando a extensão dos estragos.

Un tren se descarrila en la región rusa de Volgogrado , reportan al menos , un centenar de heridos pic.twitter.com/sg8DOReBPG — Alertageo (@alertarojanot) July 29, 2024

O Mash havia dito anteriormente que duas pessoas morreram na colisão, mas a informação não foi confirmada por autoridades russas.

O Kremlin informou que bombeiros e equipes de resgate estavam tentando liberar passageiros. Mais de 300 socorristas foram enviados ao local.