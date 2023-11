Transporte, brinquedos, psicólogos: Israel se prepara para receber reféns

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta sexta-feira, 24, que concluíram os preparativos para a recepção do primeiro grupo de treze reféns do Hamas, previsto para ser libertado às 16h (11h de Brasília). Os cativos vão ser liberados a partir da Faixa de Gaza em uma operação denominada “Porta do Céu”.

Uma vez libertados de Gaza através do Egito, os reféns serão trazidos pelas FDI para a base aérea de Hatzerim, no sul de Israel, para uma recepção inicial, onde serão submetidos a um breve exame físico e mental. Os militares prepararam psicólogos e especialistas em saúde mental para essa etapa da chegada, principalmente para lidar com as crianças até então em cativeiro.

Os militares israelenses trouxeram telefones para os reféns para que possam ligar para seus parentes imediatamente após chegarem a Hatzerim. O grupo deve permanecer na base até duas horas antes de serem levados para um hospital, seja de helicóptero ou ônibus. Porém, aqueles que necessitarem de atendimento médico imediato serão levados direto da fronteira para um hospital, sem a recepção inicial na área militar.

We have completed preparations to receive the released hostages upon their return to Israel from Gaza.

In coordination with government ministries and security authorities, we have prepared to quickly receive the released hostages and give them all the necessary support.

We… pic.twitter.com/ndbKEdGD1d

— Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023