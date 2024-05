Tragédia por chuvas no RS faz Lula cancelar viagem ao Chile

O Itamaraty informou nesta segunda-feira, 13, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu adiar uma visita de Estado ao Chile devido à calamidade no Rio Grande do Sul provocada por chuvas intensas e enchentes. Por enquanto, não há nova data para o compromisso.

“A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, inicialmente prevista para os dias 17 e 18 deste mês, foi adiada pela necessidade de acompanhamento da situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e nas tarefas de reconstrução”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

“Novas datas para a visita, e também para o briefing a respeito da agenda da viagem, serão comunicadas oportunamente”, completou o informe.

Em Santiago, o petista teria reuniões com seu homólogo chileno, Gabriel Boric. O encontro era aguardado desde que Lula tomou posse, devido à proximidade ideológica entre ambos líderes, que adotaram agendas progressistas em seus respectivos países. As diferenças de posições em relação à ditadura venezuelana e outros temas da política internacional, porém, marcaram importantes diferenças entre os dois presidentes.