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Tragédia explosiva em instalação militar deixa dois mortos e 59 feridos na Bolívia

Moradores da região foram levados para um abrigo temporário

Por Da Redação 5 set 2026, 10h01
Rua movimentada ao entardecer com veículos de emergência e pessoas. Uma ambulância branca com luzes azuis e vermelhas está à esquerda, e outra com luzes laranja no centro. Um caminhão de bombeiros amarelo com S-3 e ARFF está atrás da ambulância central. Pessoas, algumas com uniformes de saúde ou segurança, caminham pela rua, que parece ter detritos. Edifícios de tijolos e árvores secas compõem o fundo, sob um céu alaranjado
Imagem mostra equipes de emergência e bombeiros trabalhando no local de uma explosão em um quartel do exército em Viacha, Bolívia, em 4 de setembro de 2026. (APG NOTÍCIAS/AFP)
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Duas fortes explosões em uma instalação militar da Bolívia, onde era armazenado material pirotécnico, deixaram pelo menos dois mortos e 81 feridos em uma cidade ao sul de La Paz na sexta-feira, 4, segundo um balanço do Ministério da Defesa.

As detonações ocorreram por volta das 14h30 locais (15h30 no horário de Brasília) em Viacha, a 30 km da sede do governo.

Casas com janelas destruídas, escombros lançados pelos ares e uma densa coluna de fumaça preta que se elevava no meio da cidade: as cenas ficaram registradas em vídeos feitos por moradores e divulgados pela imprensa local.

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Nos arredores do recinto militar, agentes da polícia bloquearam a passagem de pedestres e da imprensa, constatou um colaborador da AFP.

“Até o momento, temos duas pessoas mortas confirmadas e sete pessoas reportadas como desaparecidas”, afirmou o ministro da Defesa, Ernesto Justiniano, em coletiva de imprensa.

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Os mortos e os desaparecidos são militares que servem na instalação, confirmou a instituição em um comunicado posterior.

“Temos, ainda, 81 pessoas registradas como feridas, duas delas em estado grave”, acrescentou Justiniano.

Um relatório anterior da polícia registrou dois mortos, 59 feridos e sete desaparecidos.

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Moradores da região foram levados para um abrigo temporário. Segundo o ministro, “ainda não é prudente” que retornem às suas casas, pois “há moradias afetadas pela onda de choque”. O fornecimento de energia elétrica também foi interrompido na área impactada.

Nas próximas horas, continuarão os trabalhos de remoção de escombros, informou à imprensa o coronel Roger Roca, porta-voz da polícia.

“O incidente está sob controle”, assegurou. Bombeiros trabalhavam com caminhões-pipa no local para reduzir os focos de calor, segundo imagens divulgadas por meios locais.

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Haverá investigação?

O presidente Rodrigo Paz manifestou sua “profunda solidariedade às famílias das pessoas falecidas, aos que ficaram feridos e a todos os moradores afetados pelas explosões”.

“Também determinamos a realização de uma investigação minuciosa, técnica e transparente sobre o ocorrido. Devemos estabelecer com absoluta clareza as causas deste fato, verificar o cumprimento dos protocolos de segurança e determinar as responsabilidades correspondentes”, disse Paz no X.

O ministro da Defesa detalhou que houve duas explosões. “A primeira teria envolvido pólvora negra, correspondente a material pirotécnico armazenado no local”.

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“Posteriormente, ocorreu uma segunda detonação de magnitude muito maior”, cuja causa e o material que explodiu ainda “estão sendo determinados”, explicou.

No entanto, o Ministério da Defesa esclareceu num comunicado que nenhum tipo de armamento bélico foi detonado.

A instituição também informou que o Ministério Público, que tem agentes enviados ao local, abriu uma investigação penal por “homicídio culposo, lesões culposas e outros estragos”.

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“Neste momento, a nossa prioridade são as pessoas: atender os feridos, acompanhar as suas famílias e continuar os trabalhos de busca e verificação”, acrescentou Justiniano.

(com AFP)

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