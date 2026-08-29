Tragédia em Kiev: 37 morrem após ataque russo a depósito e Zelensky critica ‘negligência’

Ler Resumo





Um ataque de drones russos a um depósito de munições na região de Kiev matou ao menos 37 pessoas e deixou dezenas de feridos, impactando áreas residenciais. O presidente Zelensky lamentou as mortes e criticou a “negligência terrível” no armazenamento de explosivos, expondo a vulnerabilidade da capital ucraniana.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um ataque de drones russos contra um depósito de munições na aldeia de Myla, na região de Kiev, causou a morte de ao menos 37 pessoas e deixou dezenas de feridos na capital ucraniana, no que se desenha como uma das investidas mais letais de Moscou desde o início do conflito.

A explosão teve impactos expressivos em áreas residenciais e infraestruturas civis, o que forçou a evacuação de centenas de moradores da comunidade local.

Pelo X (antigo Twitter), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou as mortes e expressou incômodo com o que chamou de “negligência terrível” de quem armazena explosivos bem ao lado de pessoas. Ele também afirmou que o Ministério do Interior reúne todas as condições necessárias para realizar uma investigação rigorosa.

Since yesterday evening and throughout the day today, I have been receiving reports on the situation in the village of Myla, Kyiv region, where detonation began following a Russian strike. A terrible situation and terrible negligence on the part of those who stored explosives… pic.twitter.com/YyRpBxQ8Kz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

O episódio evidencia a vulnerabilidade da capital ucraniana neste momento do conflito e aponta falhas críticas de segurança interna no manejo de armamentos perto de áreas habitadas.