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Tragédia em Kiev: 37 morrem após ataque russo a depósito e Zelensky critica ‘negligência’

Presidente ucraniano cobrou investigação sobre a estocagem de munições perto de civis após bombardeio na aldeia de Myla

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 10h38
Volodymyr Zelensky
Volodymyr Zelensky (TOM NICHOLSON / POOL/AFP)
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Um ataque de drones russos contra um depósito de munições na aldeia de Myla, na região de Kiev, causou a morte de ao menos 37 pessoas e deixou dezenas de feridos na capital ucraniana, no que se desenha como uma das investidas mais letais de Moscou desde o início do conflito.

A explosão teve impactos expressivos em áreas residenciais e infraestruturas civis, o que forçou a evacuação de centenas de moradores da comunidade local.

Pelo X (antigo Twitter), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou as mortes e expressou incômodo com o que chamou de “negligência terrível” de quem armazena explosivos bem ao lado de pessoas. Ele também afirmou que o Ministério do Interior reúne todas as condições necessárias para realizar uma investigação rigorosa.

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O episódio evidencia a vulnerabilidade da capital ucraniana neste momento do conflito e aponta falhas críticas de segurança interna no manejo de armamentos perto de áreas habitadas.

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