Tradição das praias cariocas é levada ao encontro do G20 no Rio

Antes da abertura do encontro de ministros das Relações Exteriores dos membros do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo, a organização do evento, realizado neste ano no Rio de Janeiro, fez questão de apresentar uma tradição local aos jornalistas de todo o mundo que participam da cobertura.

O encarregado foi o carioca Jefferson, que circulou pela sala de imprensa entregando mate e biscoito globo, combinação típica nas praias do Rio. A uma jornalista russa, que se dispôs a experimentar, perguntou: “limãozinho?”. Ela, claro, não entendeu nada, mas entrou na brincadeira.

Apesar de gelado, o mate não esfriou muito a temperatura para o encontro, que ocorre no auge de uma crise diplomática entre Brasil e Israel por comentários do presidente Lula sobre a guerra em Gaza.

Entre os chefes da diplomacia do grupo, estarão presentes o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Eles vão ficar cara a cara em um momento em que as relações entre Washington e Moscou estão bastante tensionadas. Além da guerra na Ucrânia, na qual os americanos tomaram partido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, as tensões se elevaram na semana passada por conta da morte do líder opositor russo Alexei Navalny.