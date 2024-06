Trabalhistas terão maior vitória da história do Reino Unido, diz pesquisa

O Partido Trabalhista, atualmente na condição de oposição no Reino Unido, está caminhando para a maior vitória eleitoral da sua história. Uma pesquisa do YouGov, divulgada nesta quarta-feira, 19, revelou que a legenda vai conquistar mais assentos do que nunca no pleito de 4 de julho, um massacre para o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak.

O levantamento prevê que o Partido Trabalhista ganhará 425 dos 650 assentos no Parlamento. Os conservadores de Sunak devem conquistar 108. Espera-se que o Reform UK, legenda do político de extrema direita Nigel Farage, obtenha cinco assentos.

Isso daria aos trabalhistas uma maioria de pelo menos 200 votos na Câmara dos Comuns, o que significa que a maioria das leis poderão ser aprovadas sem negociatas. A pesquisa foi realizada de 11 a 18 de junho, com entrevistas com quase 40 mil eleitores.

As pesquisas de opinião mostram uma queda nas intenções de voto dos conservadores. O último levantamento do YouGov, publicado no início deste mês, antes de Farage entrar na disputa, previa que os trabalhistas obtivessem 422 cadeiras e o Partido Conservador, 140.

Eleições antecipadas

Sunak convocou as eleições legislativas em maio, deixando pouco menos de dois meses para a campanha eleitoral. A decisão é arriscada, já que seu Partido Conservador aparece atrás da legenda de oposição, o Partido Trabalhador, nas últimas pesquisas de opinião.

De acordo com o portal de notícias Politico, que faz uma média de pesquisas de opinião de confiança no Reino Unido, o Partido Trabalhista aparece com 44% das intenções de voto, contra 23% dos conservadores. Uma série de eleições locais neste ano e em 2023 também viram políticos do partido governista serem rechaçados, em prol de membros da oposição.

A derrota de seu Partido Conservador significaria o fim de um período de 14 anos da sigla no poder.

Impopularidade

O prazo final para a convocação do pleito era janeiro de 2025, e até recentemente o governo trabalhava com a possibilidade de fazer as eleições no meio do segundo semestre. Por isso, para alguns analistas, o gesto ousado do premiê pode ser uma tentativa de evitar maior desgaste antes da próxima ida às urnas. Alguns comentadores descreveram o ato como “uma aposta”. Em pesquisa recente da YouGov, Sunak tem um índice de avaliação negativa superior a 70%.

O Partido Conservador espera agora que as recentes melhorias na economia, como uma queda na inflação, e os avanços na implementação do controverso plano para deportar imigrantes em situação irregular para Ruanda, na África, ajudem a reverter a impopularidade.

Hoje com 44 anos, o ex-ministro do Tesouro e das Finanças assumiu a liderança do governo há menos de dois anos. Desde então, tem lutado para defender sua agenda, e cada vez mais frustrado por enxergar que seus sucessos não vêm sendo comemorados.