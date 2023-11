Toyota: pensando e agindo por um mundo melhor e sustentável todos os dias

Já faz tempo que o aquecimento global deixou a retórica para o cotidiano da maior parte da população mundial – tempestades com alagamentos, secas prolongadas e ondas de calor recorde são cada vez mais comuns. Segundo a agência europeia Copernicus Climate Change Service, o mês de outubro de 2023 bateu o recorde anterior para o mesmo período, de 2019, por uma margem considerada bastante ampla nas estatísticas climáticas, de 0,4 grau Celsius.

Frente a tal cenário, é urgente neutralizar as emissões de carbono. Dentre as iniciativas mais conhecidas estão a produção de energia por fontes renováveis (hidrelétrica, solar e eólica) e os automóveis com sistemas elétricos de propulsão – chamados genericamente de eletrificados. Há vários tipos (veja quadro) que, aos poucos, ganham espaço em relação aos motores a combustão.

A Toyota foi pioneira nessa área (o Prius, seu primeiro híbrido, foi lançado em 1997 no Japão e em 2013 aqui no Brasil) e, em 2022, a marca de vendas de 20 milhões de carros com propulsão mais limpa foi atingida e vem ajudando na redução de emissões. Mas, imagine um mundo melhor. A Toyota faz isso todos os dias – por isso, o trabalho de pesquisa e desenvolvimento não para – e rendeu frutos importantes como o sistema híbrido flex.

Os tipos de carros com sistema eletrificado no Brasil Híbrido

Combina motor a combustão com motores elétricos (um ou dois, em geral). A bateria é recarregada nas desacelerações do veículo ou na utilização do motor a combustão. Continua após a publicidade Híbrido Flex

Desenvolvido pela Toyota, combina a eficiência do sistema elétrico com a sustentabilidade do motor flex quando abastecido com etanol.

Pensada para o Brasil

A tecnologia híbrida flex foi desenvolvida pela Toyota especialmente para o mercado brasileiro após estudos realizados pela empresa. Ela foi considerada ideal por vários fatores. Primeiro, porque dispensa investimentos em infraestrutura de recarga e segundo porque a forma de dirigir é a mesma, ou seja, é uma forma tranquila de se entrar nesse novo mundo.

Mas o principal ponto está na ampla redução das emissões. Quando o Corolla, Corolla Cross ou RAV4 híbridos são abastecidos com etanol, há até 70% menos emissões em relação às versões a combustão. O cálculo foi feito de acordo com a metodologia “Do Poço à Roda”, que mede as emissões da produção até o uso no carro. E, com a mesma quantidade de combustível, é possível rodar até o dobro da quilometragem.

Como funciona o híbrido flex desenvolvido pela Toyota Motor a combustão Flex

Usa gasolina, etanol ou mistura dos dois em qualquer proporção e entra em ação a partir do momento que o veículo estiver em utilização. Motor elétrico 1

Atua exclusivamente como gerador para recarregar a bateria nas frenagens e desacelerações, aproveitando a inércia do movimento. Continua após a publicidade Motor elétrico 2

Traciona o veículo sozinho em baixas velocidades e auxilia o motor a combustão nos momentos em que o motorista pisa fundo no acelerador. Sistema de gerenciamento eletrônico inteligente Controla o funcionamento e a integração dos três motores Bateria de níquel-hidreto

Armazena a energia usada pelo motor elétrico 2

Outras frentes

Os esforços da Toyota por um mundo melhor vão além da tecnologia dos carros. A marca assumiu o compromisso global de neutralizar as suas emissões de carbono no ciclo de produção até 2050.

Conheça as seis partes do Desafio Ambiental Toyota 2050:

Novos Veículos Tecnológicos e Sustentáveis – desenvolver carros com emissão baixa de CO2 (híbridos e híbridos flex), melhorar sua autonomia e acelerar sua disseminação.

Ciclo de Vida com Neutralização de CO2 – promover, na fase de design do produto, processos de produção ecológicos, com materiais com menor emissão em sua produção, de descarte e de reciclagem. Reduzir o número de peças utilizadas

Neutralização de CO2 nas Fábricas – usar mecanismos que não usam energia, melhorar tecnologias de produção, simplificar e racionalizar processos, ampliar uso de energia solar, eólica e de hidrogênio.

Minimizar e Otimizar o Uso da Água – reduzir a água utilizada na produção e fazer sua purificação antes da devolução ao meio ambiente. Coletar águas pluviais para reduzir a quantidade utilizada na produção.

Estabelecer uma Comunidade e Sistemas Baseados em Reciclagem – usar materiais ecológicos, aumentar a durabilidade das peças, criar tecnologias de reciclagem, uso de materiais reciclados na fabricação.