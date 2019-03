Tornados no Estado do Alabama, nos EUA, deixam pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram neste domingo, 3, por conta de dois tornados no Estado do Alabama, nos Estados Unidos, segundo informações do xerife Jay Jones, do condado de Lee, citado por veículos de imprensa locais.

Jones afirmou que 12 mortes aconteceram nas proximidades da cidade de Opelika, no condado de Lee. “Temos uma área considerável com muitos danos”, afirmou.

O xerife acrescentou que um número desconhecido de pessoas feridas gravemente foi levado para os hospitais da região.

De acordo com o Serviço Nacional Meteorológico, cerca de dez tornados atingiram na tarde deste domingo os estados do Alabama e da Geórgia. O canal meteorológico observou em seu site que mais de 42 mil residências e empresas sofreram quedas de energia em ambos os estados.

Ainda segundo o canal, foi o dia que teve mais mortes por conta dos tornados nos EUA desde 22 de janeiro de 2017, quando 16 pessoas perderam a vida no sul da Geórgia.

Por meio do Twitter, a governadora do Alabama, Kay Ivey, anunciou que “devido ao clima severo e tornados de hoje, estendi o Estado de Emergência emitido em 23 de fevereiro para todo o estado”.

Naquela data, a governadora havia declarado o Estado de Emergência para alguns condados do Alabama devido as inundações ocasionadas pelas fortes chuvas. Kay Ivey acrescentou que as equipes de resgate estão trabalhando rapidamente para oferecer assistências às vítimas.

“Nossos corações estão com aqueles que perderam suas vidas nas tempestades que atingiram o condado de Lee, Orações por suas famílias e todos aqueles cuja casa ou empresa foi afetada”, lamentou.