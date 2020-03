Tornado mata 9 nos Estados Unidos e deixa rastro de destruição

Um tornado deixou nove pessoas mortas e dezenas de casas destruídas no estado americano do Tennessee nesta terça-feira, 3. A tempestade também causou um apagão, deixando cerca de 47.000 pessoas sem energia elétrica na capital, Nashville.

O Tennessee é um dos 14 estados americanos que vão participar das primárias eleitorais desta Super Terça. Segundo a imprensa americana, as autoridades eleitorais avaliam a integridade das zonas eleitorais.

“(A situação) não parece nada boa. Temos várias pessoas desaparecidas”, disse o xerife do condado de Putnam, Eddie Farris, à emissora de rádio WKRN. “Nós esperamos que o número (de mortos) não suba, mas a situação não está se mostrando promissora no momento”.

Segundo Farris, a polícia está indo de casa em casa em busca de sobreviventes da tempestade. Em Nashville, o departamento policial confirmou duas mortes na cidade. Já o corpo de bombeiros disse que cerca de 40 casas e lojas foram destruídas durante a passagem do tornado, além do dano causado à rede elétrica da cidade.

O aeroporto John C. Tune, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro de Nashville, comunicou que vários hangares e linhas de transmissão de energia foram destruídos. No aeroporto internacional da cidade, contudo, não foram reportados quaisquer danos.

Nas redes sociais, usuários postaram vídeos e fotos da destruição causada pela tempestade.

Nashville was directly hit by a powerful tornado tonight. Pictured: popular eateries Burger Up and The Juicery pic.twitter.com/pmNTbGzon1 — Rebecca Cardenas (@RebeccaWSMV) March 3, 2020

O Serviço de Meteorologia Nacional pediu aos moradores das regiões atingidas que fiquem em casa e tomem precauções com as possíveis tempestades e tornados que ainda podem surgir no Estado.