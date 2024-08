Tornado atinge veleiro de luxo na costa da Itália e deixa um morto e sete desaparecidos

Um tornado atingiu um superiate de luxo britânico na costa da Sicília, na Itália, nesta segunda-feira, 19, deixando ao menos um morto e outros sete desaparecidos. A embarcação levava 22 pessoas, incluindo 10 tripulantes, e o magnata britânico Mike Lynch, conhecido por atuação no setor da tecnologia, está entre os desaparecidos.

Mergulhadores de resgate agora estão tentando alcançar o casco do veleiro Bayesian, de bandeira britânica, que afundou a aproximadamente 49 metros. O gabinete do promotor público em Termini Imerese está investigando o incidente.

A esposa de Lynch e outras 14 pessoas já foram resgatadas. Oito dos resgatados, incluindo um bebê de um ano, foram transferidos para hospitais locais e estavam todos em condições estáveis.

Médicos do hospital Di Cristina em Palermo relataram que a mãe da criança “manteve a filha flutuando com todas as forças, com os braços estendidos para cima para evitar que ela se afogasse”.

“Estavam no lugar errado na hora errada”, disse Salvo Cocina, porta-voz da agência de proteção civil local, à agência de notícias Associated Press.

A guarda costeira disse que o iate foi construído pelo construtor naval italiano Perini em 2008. A embarcação de luxo tem um casco de alumínio, pode atingir uma velocidade máxima de 15 nós e pode transportar 12 hóspedes e uma tripulação de até 10, de acordo com sites especializados em iates online, que mostram preços de até 215 mil dólares (1,1 milhão de reais) por semana de aluguel.