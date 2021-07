Tóquio ultrapassa mil casos diários de Covid pela primeira vez desde maio

A prefeitura de Tóquio registrou 1.149 novas infecções por Covid-19 nesta quarta-feira, 14, ultrapassando pela primeira vez desde o início de maio a barreira simbólica de mil casos. Os números na capital japonesa, poucos dias depois do anúncio do quarto estado de emergência e uma semana antes do início dos Jogos Olímpicos, são os maiores desde 22 de janeiro, quando foram 1.184 casos.

Na terça-feira, em comparação, 2.386 pessoas testaram positivo para o coronavírus em todo o país, e 18 pessoas morreram. Ao todo, o país soma cerca de 825.000 casos, incluindo 14.923 mortes.

Na última quinta-feira, 8, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, decidiu voltar a declarar o estado de emergência na região da capital, um alerta que vigorará até 22 de agosto e coincidirá com a realização dos Jogos Olímpicos, que terão sua cerimônia de abertura em 23 de julho.

O estado de emergência entrou em vigor na segunda-feira para impedir o aumento de casos de Covid-19 na capital, em meio a temores de uma possível quinta onda de casos. No entanto, o tráfego de pedestres continuava alto em áreas movimentadas, segundo informações do The Japan Times. Na segunda-feira, havia 11,7% menos pessoas nas ruas da capital.

Na prática, a medida não representa mudanças significativas em relação à situação atual, além de um aumento das restrições para estabelecimentos comerciais. No entanto, colocou pressão para oficializar a decisão de não receber público nos estádios.

O governo japonês planejava inicialmente manter certas restrições sem declarar o nível máximo de alerta durante a competição esportiva internacional, que foi adiada por um ano devido à pandemia, mas foi forçado a mudar de posição devido ao forte aumento de infecções na capital.