Tóquio tem perigoso aumento de casos de Covid-19 durante Olimpíada

Desde o início dos Jogos de Tóquio na última sexta-feira (23), o Comitê Olímpico Internacional já relatou 148 casos de Covid-19 entre atletas e membros da organização. Só nesta segunda-feira (26) foram registrados 16 novos casos, entre estes, três atletas. Essa edição acontece em meio a críticas e preocupação com segurança do evento.

Com os olhares e atletas do mundo voltados para a capital, o risco de aumentar significativamente os índices de contaminação no Japão sempre foi uma preocupação. Na última semana, o país contabilizou mais de 5 mil novos casos em dois dias diferentes. E por seis dias consecutivos, Tóquio teve mais de mil contaminados, chegando a 1763 casos no domingo, 25. A última vez que a cidade teve números tão altos foi em janeiro deste ano.

O que mais preocupa as autoridades locais é que esses casos se tornem graves. Só hoje foram registradas 78 pessoas em estado grave em Tóquio, e no sábado, 56% dos leitos da capital estavam ocupados, ultrapassando a marca imposta pelo governo do estágio quatro – o mais alto da escala –, que é de 50%.

“Precisamos impor medidas mais eficazes, e concordamos que que as Olimpíadas de Tóquio estão indo muito bem”, disse o governador de Tóquio,Yuriko Koike, depois de uma reunião com o primeiro-ministro, Yoshihide Suga.

No total, o Japão contabiliza mais de 871 mil casos de covid-19 e aproximadamente 15 mil mortos.