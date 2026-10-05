‘Todos esperavam’ segundo turno no Brasil, diz secretário de Estado de Trump

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, comentou o segundo turno da eleição presidencial brasileira, expressando expectativa e monitorando a disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula. Donald Trump também se manifestou, elogiando a rapidez da apuração no Brasil e usando-a para criticar o sistema eleitoral americano.

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira, 5, que “todos esperavam” um segundo turno nas eleições presidenciais do Brasil e disse que acompanhará o desenrolar da disputa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Foi para o 2º turno e todos esperavam que isso fosse acontecer. Vamos ver como as coisas se desenrolam”, afirmou Rubio em entrevista a jornalistas antes de embarcar para a Islândia, sem citar nenhum dos dois candidatos. Com 100% das urnas apuradas, Flávio terminou na liderança, com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula no primeiro turno, realizado no domingo, 4.

Rubio evitou, porém, endossar publicamente Flávio Bolsonaro, apesar de manter proximidade com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ser um dos integrantes do governo do presidente Donald Trump mais críticos ao governo Lula. A cautela repete a postura adotada pelo próprio presidente americano nos dias que antecederam a eleição. Trump afirmou que acompanhava o pleito brasileiro “muito de perto”, mas também não declarou apoio formal ao candidato do PL.

Nesta segunda, o ocupante do Salão Oval foi às redes para elogiar a rapidez na apuração, na véspera, do primeiro turno das eleições brasileiras.

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No post, porém, Trump confundiu o Brasil com outro país, dizendo que “125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial da Índia”. A nação asiática, onde vivem não milhões, mas quase 1,5 bilhão de habitantes (a maior população do mundo), não foi às urnas no domingo, 4. Posteriormente, a postagem foi editada com a correção.

O republicano, que vem questionando a integridade do sistema eleitoral americano desde que perdeu as eleições de 2020 para o democrata Joe Biden, usou o exemplo brasileiro para dizer que a votação nos Estados Unidos é “corrupta”.

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“Os resultados (no Brasil) saíram logo após o encerramento da votação, no MESMO DIA! “, exclamou o presidente americano. “Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e em inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados — com números muito menores — muitas vezes levam semanas para serem fraudados… digo, calculados. O sistema de votação nos EUA é CORRUPTO!!! Presidente DJT”, completou ele.