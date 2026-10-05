⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

‘Todos esperavam’ segundo turno no Brasil, diz secretário de Estado de Trump

Marco Rubio afirmou que acompanhará o desenrolar da disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 13h15 | Atualizado em 5 out 2026, 13h37
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. 15/02/2026
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. 15/02/2026 (Zuzana Gogova/Getty Images)
Continua após publicidade
‘Todos esperavam’ segundo turno no Brasil, diz secretário de Estado de Trump Priorize VEJA no Google

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira, 5, que “todos esperavam” um segundo turno nas eleições presidenciais do Brasil e disse que acompanhará o desenrolar da disputa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Foi para o 2º turno e todos esperavam que isso fosse acontecer. Vamos ver como as coisas se desenrolam”, afirmou Rubio em entrevista a jornalistas antes de embarcar para a Islândia, sem citar nenhum dos dois candidatos. Com 100% das urnas apuradas, Flávio terminou na liderança, com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula no primeiro turno, realizado no domingo, 4.

Rubio evitou, porém, endossar publicamente Flávio Bolsonaro, apesar de manter proximidade com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ser um dos integrantes do governo do presidente Donald Trump mais críticos ao governo Lula. A cautela repete a postura adotada pelo próprio presidente americano nos dias que antecederam a eleição. Trump afirmou que acompanhava o pleito brasileiro “muito de perto”, mas também não declarou apoio formal ao candidato do PL.

Siga

Nesta segunda, o ocupante do Salão Oval foi às redes para elogiar a rapidez na apuração, na véspera, do primeiro turno das eleições brasileiras.

Continua após a publicidade

No post, porém, Trump confundiu o Brasil com outro país, dizendo que “125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial da Índia”. A nação asiática, onde vivem não milhões, mas quase 1,5 bilhão de habitantes (a maior população do mundo), não foi às urnas no domingo, 4. Posteriormente, a postagem foi editada com a correção.

O republicano, que vem questionando a integridade do sistema eleitoral americano desde que perdeu as eleições de 2020 para o democrata Joe Biden, usou o exemplo brasileiro para dizer que a votação nos Estados Unidos é “corrupta”.

Continua após a publicidade

“Os resultados (no Brasil) saíram logo após o encerramento da votação, no MESMO DIA! “, exclamou o presidente americano. “Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e em inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados — com números muito menores — muitas vezes levam semanas para serem fraudados… digo, calculados. O sistema de votação nos EUA é CORRUPTO!!! Presidente DJT”, completou ele.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Eleições
Estados Unidos
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Marco Rubio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).