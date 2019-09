Tiroteios em Washington deixam ao menos 1 morto e 8 feridos

Ao menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em tiroteios registrados em Washington, capital dos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira 19. A polícia local apura se há relação entre os incidentes.

Na primeira ocorrência, um homem foi morto e cinco adultos ficaram feridos no pátio de um condomínio no distrito de Columbia Heights, localizado a cerca de três quilômetros da Casa Branca, sede do governo americano. Dentre os feridos, dois estão em estado grave, segundo Stuart Emerman, chefe da polícia metropolitana, declarou ao The New York Post.

Cerca de meia hora depois, um novo tiroteio foi registrado em outro ponto da região, na Rhode Island Avenue. Três pessoas foram baleadas e um homem está em estado grave.