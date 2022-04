Tiroteio na Califórnia, nos EUA, deixa seis mortos e ao menos dez feridos

Ao menos seis pessoas foram mortas e outras dez ficaram feridas após um tiroteio na madrugada deste domingo, 3, em Sacramento, capital do estado da Califórnia (EUA) — ao menos um suspeito está sendo procurado.

De acordo com a polícia de Sacramento, o ataque aconteceu por volta das 2h. Uma viatura estava fazendo a patrulha da região quando ouviu tiros. Ao chegar à cena do ocorrido, encontraram uma multidão de pessoas e seis corpos na rua. As vítimas que sofreram ferimentos foram levadas a hospitais.

Pouco depois do tiroteio, começou a circular no Twitter um vídeo que mostra pessoas correndo pelas ruas sob o som de tiros. As autoridades locais pediram que quaisquer testemunhas ou pessoas com gravações do episódio entrem em contato com a polícia.