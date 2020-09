Tiroteio em festa nos EUA deixa dois mortos e 14 feridos

Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram mortas, e outras catorze ficaram feridas na madrugada deste sábado em um tiroteio em uma festa no quintal de uma casa em Rochester, no estado de Nova York, nos Estados Unidos.

“É uma tragédia de proporções épicas”, disse o policial Mark Simmons à imprensa. “Temos 16 vítimas do tiroteio e, infelizmente, duas mortes.” Os jovens mortos tinham entre 18 e 22 anos e ainda não foram identificados. Os feridos não correm risco de vida, completou a mesma fonte.

Os policiais enviados para o local encontraram um “cenário de caos”, em que 100 pessoas corriam em todas as direções. Simmons lembrou que as autoridades não recomendam a realização de festas neste momento, por causa do risco de disseminação do coronavírus. “E aí você adiciona álcool e violência a isso e tudo se transforma em uma receita para o desastre”, afirmou.

Ninguém foi detido até o momento, e as circunstâncias do tiroteio ainda são desconhecidas, segundo o policial.

(Com AFP)