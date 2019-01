Tiroteio em boliche de Los Angeles deixa três mortos e quatro feridos

Pelo menos três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um tiroteio ocorrido na madrugada deste sábado, 5, em um boliche da cidade de Torrance, no condado de Los Angeles, Estados Unidos.

Segundo o jornal Los Angeles Times, várias testemunhas no local, o boliche Gable House Bowl, disseram que o tiroteio começou por uma briga. A polícia ainda não confirmou a informação ou divulgou a identidade do atirador.

As autoridades foram acionados por volta das 11h50 de sexta-feira 4 do horário local (5h50 de sábado no Brasil).

“Relatórios de disparos com múltiplas vítimas” no Gable House Bowl, informou pouco depois da meia-noite local o Departamento de Polícia de Torrence no Twitter. “A investigação está em curso. Se mantenham afastados da área”, acrescentou a polícia no mesmo tuíte.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area. — Torrance Police (@TorrancePD) January 5, 2019

O sargento Ronald Harris, da polícia da cidade costeira de Torrance, explicou que as sete vítimas do tiroteio são homens, três dos quais foram declarados mortos no local do crime. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Segundo o LA Times, familiares de pessoas que estavam no boliche se reuniram do lado de fora do local logo depois que as primeiras notícias sobre o tiroteio foram divulgadas. Muitos choravam e buscavam desesperadamente por informações sobe as vítimas.

Jesus Perez estava no Gable House Bowl quando a confusão começou. “Corremos para debaixo do bar e nos escondemos”, contou ao Los Angeles Times. “Ouvimos que houve uma grande briga antes dos tiros”, completou o homem, que foi escoltado pelos guardas do estabelecimento para fora em segurança.

O Gable House Bowl costuma ficar aberto até às 3h da madrugada aos sábados. Além das pistas de boliche, o local também oferece bar e festas temáticas.

Torrance é uma cidade litorânea situada a cerca 30 quilômetros do centro de Los Angeles.

Segundo as autoridades americanas, quase 40.000 pessoas foram mortas por armas de fogo em 2017. Esse número inclui suicídios.

(Com AFP e EFE)