Tiroteio e briga generalizada na França deixam 5 pessoas gravemente feridas

Um tiroteio e uma briga generalizada deixaram cinco feridos, incluindo três adolescentes, em Poitiers, no oeste da França, na noite de quinta-feira 31. Autoridades francesas conectaram a violência extrema ao tráfico de drogas.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, afirmou nesta sexta-feira, dia 1º, que o tiroteio começou por volta das 22h45 de quinta-feira, em frente a um restaurante, e rapidamente se transformou em uma briga em massa.

“O que começou como um tiroteio em um restaurante acabou em uma briga entre gangues rivais que envolveu várias centenas de pessoas”, disse Retailleau à rádio francesa BFMTV/RMC. Um garoto de 15 anos, que foi baleado na cabeça, está em estado crítico, segundo ele.

A BFMTV informou que dois outros adolescentes, ambos de 16 anos, estavam entre os feridos.

Tráfico de drogas

Pessoas em um carro abriram fogo contra um bar-restaurante na Place Coimbra, um conhecido ponto de tráfico de drogas, antes de irem embora, informou a BFMTV.

A polícia encontrou os cinco feridos perto do bar, que foi crivado com até uma dúzia de balas. Os policiais foram então atacados por jovens em meio a uma batalha entre gangues rivais que, no auge, envolveu centenas de pessoas. Fontes policiais disseram à France Info que 400 ou 600 podem ter participado dos embates – embora tenha havido diferentes fases do conflito, raramente com mais de 100 indivíduos brigando ao mesmo tempo.

Retailleau disse que a França está em um “ponto crítico” quando se trata de violência relacionada às drogas. Ele disse que planejava viajar mais tarde para Rennes, na Bretanha, onde uma criança de cinco anos também ficou gravemente doente após ser baleada no último sábado 26.

“As gangues de tráfico hoje não têm limites”, disse ele. “Não estamos falando de tiroteios na América Latina. Estamos falando de Rennes, em Poitiers, no outrora tranquilo oeste da França. Temos uma escolha entre a mobilização geral ou a mexicanização do país.”