Tiroteio deixa ao menos um morto e vários feridos em Viena

O ataque a tiros a uma sinagoga no centro de Viena, na Áustria, deixou ao menos um morto e vários feridos na noite desta segunda-feira 2.

Segundo o jornal Kronen Zeitung, a região central da cidade é alvo de uma grande operação policial neste momento para encontrar os envolvidos na ação. Um suspeito foi preso e um policial foi baleado, e está gravemente ferido.

Ainda de acordo com a publicação, a sinagoga está localizada nas proximidades da praça Schwedenplatz (veja abaixo imagens da ação).

(em atualização)

Cenas do tiroteio em que ao menos uma pessoa morreu

HAPPENING NOW – Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story.pic.twitter.com/bUirWB0K7E

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020