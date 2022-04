Tiroteio deixa ao menos 10 feridos em shopping nos EUA

Um tiroteio em um shopping da cidade de Columbia, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, deixou ao menos 10 feridos na tarde deste sábado, 16. Ao menos até as 18h, no horário de Brasília, policiais ainda patrulhavam o interior do shopping e ruas da cidade estavam bloqueadas.

Além de 10 pessoas feridas por armas de fogo, outras duas ainda tiveram ferimentos enquanto corriam do tiroteio e procuravam um local seguro. Ao menos duas vítimas estão em estado grave porém estáveis em hospitais da região.

Três pessoas foram detidas. Segundo um chefe de polícia local, testemunhas disseram ter visto três pessoas com armas de fogo dentro do shopping. Ao menos uma pessoa disparou a arma, mas ainda não há certeza se houve troca de tiros. A investigação está em andamento.

“Nós confirmamos que pessoas foram feridas durante o incidente — elas estão recebendo atenção médica”, informou o departamento de polícia de Columbia em sua conta oficial no Twitter.

A administração do shopping onde houve o tiroteio também divulgou uma nota de pesar. “O ato isolado e insensível de violência de hoje é extremamente perturbador e nossos pensamentos estão com todos os impactados”, disse a empresa