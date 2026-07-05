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Ataque a tiros deixa 8 feridos em comemoração de independência dos EUA, incluindo crianças

Polícia investiga o caso registrado em Nova York na noite deste sábado

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 16h54 | Atualizado em 5 jul 2026, 17h49
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Polícia de Nova York cerca local de tiroteio durante feriado de 4 de julho  (Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images)
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Ao menos oito pessoas foram baleadas em Nova York na noite deste sábado, 5, em um ataque a tiros durante as celebrações do feriado da independência dos Estados Unidos. Segundo a polícia local, ao menos quatro dos atingidos são crianças ou adolescentes.

O ataque ocorreu por volta das 22h35 na West 30th Street, no bairro do Brooklyn, próximo ao local onde houve um show de fogos de artifício minutos antes. Um homem de 33 anos e uma mulher de 21 foram baleados no peito, enquanto uma mulher de 25 anos e um homem de 37 aforam atingidos no ombro. Entre as crianças, dois garotos de seis anos foram atingido no estômago, um menino de sete foi baleado nas pernas e dois outros meninos, de 12 e 14 anos, também ficaram feridos.

A comissária do Departamento de Polícia de Nova York ( NYPD ), Jessica Tisch, disse em uma coletiva de imprensa que as vítimas foram encontradas em um pátio onde estava sendo realizado um churrasco em família. As vítimas foram socorridas no local, e sete delas estão estáveis — com a exceção da jovem de 21 anos, que está em estado grave.

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A polícia recuperou uma pistola com carregador, além de 10 cartuchos de munição, mas ainda não efetuou nenhuma prisão. “Um homem desconhecido, vestido todo de preto e usando uma máscara de esqui preta, aproximou-se da cerca e disparou vários tiros em direção ao pátio, fugindo em seguida a pé”, disse Tisch. “Não há indícios, neste momento, de que tenha ocorrido qualquer discussão ou altercação no churrasco antes do tiroteio”, completou.

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A comissária informou ainda que um homicídio relacionado a gangues ocorreu recentemente no mesmo quarteirão – e que a polícia investiga se há alguma ligação entre os dois casos.

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