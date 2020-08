Tiros em protestos contra racismo deixam dois mortos nos EUA

Duas pessoas foram mortas a tiros e uma terceira ficou ferida durante protestos antirracistas na cidade americana de Kenosha na noite desta terça-feira 25. Os manifestantes protestavam contra a morte do afro-americano Jacob Blake pela polícia quando os conflitos começaram.

Centenas de manifestantes marcharam pela terceira noite consecutiva nessa cidade de Wisconsin para protestar após a disseminação de um vídeo em que se vê Jacob Blake levando até sete tiros à queima-roupa de um membro da polícia de Kenosha, branco, em um incidente ocorrido no domingo 23.

Este último caso de violência policial contra um afro-americano também gerou protestos em outras cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York e Minneapolis, como parte do movimento Black Lives Matter. Em Kenosha, contudo, a manifestação terminou em violência.

O Departamento de Polícia de Kenosha disse que seus oficiais responderam, junto com outras agências, a relatos de um tiroteio com várias vítimas. “O tiroteio resultou em duas mortes, e uma terceira vítima baleada, que foi levada ao hospital com ferimentos graves, mas não fatais”, anunciou a polícia em um tuíte.

Vídeos divulgados na internet mostram pessoas correndo pelas ruas de Kenosha, enquanto tiros eram ouvidos. Outras gravações mostraram homens feridos deitados no chão.

Segundo a polícia, a principal suspeita é que os tiros começaram depois que alguns manifestantes entraram em conflito com comerciantes locais, que empunhavam armas para proteger seus negócios.

Os atos contra a morte de Jacob Blake começaram na noite de domingo, depois que o afroamericano foi atingido nas costas por tiros disparados por um policial branco. O homem foi encaminhado ao hospital e, de acordo com sua família, está “paralisado da cintura para baixo”.

Um vídeo do incidente gravado por um smartphone mostra o momento em que Blake é seguido por dois policiais com armas, enquanto tenta entrar em uma caminhonete cinza. Quando abre a porta e tenta chegar ao assento do motorista, um dos agentes o segura pela camisa e aparentemente atira várias vezes pelas costas.

(Com AFP)