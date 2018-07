Time tailandês desaparecido há 9 dias em caverna é encontrado vivo

(Em atualização)

O time de futebol adolescente da Tailândia que havia se perdido em uma caverna no sábado (23) foi encontrado vivo, informou à CNN uma fonte envolvida no resgate. Os doze adolescentes, com idade entre 11 e 16 anos e seu treinador de 25 anos ficaram presos na caverna alagada ao tentarem fugir da chuva.

A televisão tailandesa transmitia ao vivo o resgate, bem como imagens de familiares e colegas das crianças rezando. As esperanças de encontrarem todos vivos diminuía a cada dia, conforme a caverna ia se enchendo de água. Uma grande equipe de resgate foi montada, incluindo mergulhadores internacionais.

Na sexta-feira (29) foram lançadas caixas com comida e telefones celulares na caverna a partir de um poço vertical, perto do local onde as equipes de emergência acreditam em que poderia estar o grupo.

Ainda não foram fornecidas maiores informações sobre o resgate. A caverna de Tham Luang se localiza perto da tríplice fronteira entre a Tailândia, Mianmar e Laos, no sudeste asiático. É uma região visitada por turistas, porém na época das chuvas é fechada para visitações.