The New York Times anuncia apoio a duas candidatas na disputa contra Trump

O jornal americano The New York Times anunciou seu apoio a duas mulheres na corrida pela Casa Branca nesta segunda-feira, 20. As senadoras Elizabeth Warren, de 70 anos, e Amy Klobuchar, de 59, foram escolhidas pelo periódico por representarem, segundo a editoria de opinião do jornal, duas abordagens distintas com chances de derrotar o atual presidente, Donald Trump na eleição de novembro.

Desde sua fundação em 1851, o jornal americano endossou candidatos republicanos e democratas à Presidência, sempre se limitando a escolher apenas um postulante por eleição. Na eleição de 2016, o matutino apoiou a democrata Hillary Clinton na disputa contra Trump. Neste pleito, a aposta na reeleição do republicano não chegou nem a ser ventilada. O jornal optou por sugerir duas pré-candidatas democratas de alas diferentes do partido: a mais moderada, na qual Klobuchar trafega, e a progressista, representada por Warren.

Klobuchar, até o momento, é uma candidata pouco conhecida fora do Estado que representa, Minnesota. Tem apenas 3% das intenções de votos na média das pesquisas nacionais, mensuradas pelo site Real Clear Politics, e é descrita como uma política carismática do meio-oeste americano. O Times teria opções entre pré-candidatos, mas ainda assim preferiu uma mulher moderada.

“Klobuchar fala sobre mudança climática, o achatamento da classe média, política para armas e comércio com uma empatia que conecta com as experiências de vida dos eleitores, especialmente no centro-oeste do país”, afirma o jornal.

Publicidade

A senadora de Minnesota promete zerar as emissões de carbono até 2050 e, ao contrário de Trump, quer fazer uma política externa liderada pelo exemplo. O atual presidente, ao contrário, que usa “ameaças pelo Twitter” como forma de projetar os Estados Unidos para o mundo.

Já Warren, explicou o Times, “fala elegantemente sobre como o sistema econômico está contra todos os americanos, menos os mais ricos, e sobre a ‘nossa chance de reescrever as regras do poder em nosso país’, como ela disse em um discurso no mês passado”.

Ex-republicana, Warren quer aumentar o poder de barganha de trabalhadores contra grandes corporações e presença do Estado em temas como saúdes universal para crianças, educação gratuita e a expansão da assistência social. A candidata ainda promete quebrar o poder das grandes corporações do Vale do Silício. A opção mais semelhante a Warren seria o senador Bernie Sanders, preterido pelo matutino.

O jornal opina que, apesar de sua escolha, falta uma voz moderada forte dentro do Partido Democrata, o que evidencia a fratura na legenda entre moderados e radicais.

Publicidade

Ao mencionar o ex-vice-presidente Joe Biden, o Times diz que ele deseja levar os Estados Unidos a um momento anterior à vinda de Trump à Casa Branca para restaurar a normalidade das instituições. Mas, para o jornal, “restaurar o status quo não levará o país aonde ele precisa ir como sociedade”. Outro ponto que pesou foi sua idade: Biden é quase otagenário, com 77 anos de idade. “É tempo para que ele passe o bastão para uma nova geração de líderes políticos”, afirmal.