Texas e mais nove estados abrem processo contra o Google

O Texas e outros nove estados americanos abriram nesta quarta-feira, 16, um processo contra o Google por violar leis de concorrência em relação à publicidade online.

O procurador-geral texano, o republicano Ken Paxton, acusou a empresa de extinguir a concorrência para obter mais lucros com anúncios na internet.

“O Google repetidamente usou seu poder monopolista para controlar os preços e se envolver em conluios de mercado para fraudar leilões em uma tremenda violação da justiça”, disse Paxton em um vídeo publicado no Facebook. O gigante da tecnologia “eliminou sua concorrência, coroando-se rei da publicidade online. Isso prejudica todas as pessoas no país”, acrescentou.

O procurador faz parte do time do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google desde outubro, quando o governo alegou que a empresa violou as leis federais de livre concorrência ao tentar garantir que sua ferramenta de busca na internet seja definida como padrão em inúmeros dispositivos e serviços.

O processo que Paxton anunciou nesta quarta-feira é o quarto de uma série de ações judiciais federais e estaduais com o objetivo de conter o suposto mau comportamento das Big Techs, plataformas de tecnologia que tornaram-se gigantes nas últimas duas décadas.

Continua após a publicidade

Os nove estados que aderiram ao Texas são Arkansas, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Utah e Idaho.

A medida causou ligeiras quedas nas ações da Alphabet, empresa-mãe do Google. Na tarde desta quarta-feira, elas sofreram desvalorização de 0,5%.

O escrutínio intensificado sobre as Big Techs é uma mudança dramática. Desde 2013, quando procuradores federais retiraram acusações de violações antitruste contra o Google, reguladores dos Estados Unidos tornaram-se cada vez mais céticos em relação ao Vale do Silício. Aumentou a intensidade da fiscalização: além do gigante de buscas, o Facebook foi processado duas vezes na semana passada.

A Federal Trade Commission (FTC) e uma liga de 48 procuradores-gerais estaduais miram o Instagram e o Whatsapp, afirmando que as aquisições das empresas fizeram parte de uma estratégia do Facebook para eliminar ameaças a seu monopólio.

O processo pode resultar na alienação de ambas as redes sociais. Além disso, a agência vai tentar proibir o Facebook de impor condições anticompetitivas contra desenvolvedores de software de terceiros.