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Tesouro emite moedas de US$ 1 com rosto de Trump para aniversário de 250 anos dos EUA

Governo americano já havia falado em criar cédula de US$ 250 para homenagear o presidente, mas iniciativa contraria lei federal

Por Luiza Zubelli 2 set 2026, 16h25
Duas moedas douradas de um dólar. A da esquerda mostra o rosto de Donald Trump, com LIBERTY e 1776-2026 ao redor, e IN GOD WE TRUST. A da direita exibe a águia americana, com UNITED STATES OF AMERICA e ONE DOLLAR
Moedas comemorativas dos 250 anos da independência dos EUA estampam o rosto do presidente Donald Trump. -  (Casa da Moeda dos Estados Unidos/Reprodução)
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Tesouro emite moedas de US$ 1 com rosto de Trump para aniversário de 250 anos dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O Departamento do Tesouro americano emitiu, nesta quarta-feira, 2, moedas de um dólar com o rosto de Donald Trump, em homenagem bem ao estilo do presidente para marcar o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos, celebrado este ano.

A edição inédita traz, de um lado, o rosto do mandatário republicano, junto com as expressões “Liberty” (liberdade) e “In God We Trust” (em Deus confiamos). As datas 1776-2026, que marcam os 250 anos da independência americana, também aparecem cravejadas na moeda.

O outro lado exibe uma versão do selo presidencial dos Estados Unidos com uma águia que segura flechas e um ramo de oliveira, coberta por um escudo com a inscrição “250”.

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Ao lançar a iniciativa, o Tesouro americano não esclareceu se as moedas teriam valor comercial ou se seriam exclusivamente comemorativas. No entanto, segundo a agência de notícias AFP, um rolo de 25 moedas de um dólar já foi posto à venda por US$ 61 (cerca de R$ 312), ao passo que o saco com 100 moedas custa R$ 154,50 (R$ 792 reais).

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Tentativas anteriores

Em maio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou que estava nos planos emitir cédulas de 250 dólares com o rosto de Trump. Posteriormente, Bessent reconheceu que a proposta precisaria da aprovação do Congresso e da modificação da lei que proíbe que pessoas vivas apareçam na moeda americana.

Dois meses antes, em março, o Tesouro declarou que o papel-moeda dos Estados Unidos passaria a ter a assinatura de Trump em breve, outra novidade sem precedentes para um presidente em exercício. O próprio ocupante do Salão Oval compartilhou nas suas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) de uma cédula de 100 dólares (estampada hoje por Benjamin Franklin, um dos pais fundadores da América) em que é ele quem aparece na homenagem.

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Imagem compartilhada por Trump na Truth Social mostra rosto do presidente em nota de cem dólares
Imagem compartilhada por Trump na Truth Social mostra rosto do presidente em nota de cem dólares (Truth Social/Reprodução)

A nova empreitada do republicano contraria uma lei federal que estabelece que nenhum presidente em exercício pode aparecer na moeda americana. No entanto, Trump tem investido incessantemente na tentativa de moldar as instituições americanas à sua imagem durante seu segundo mandato.

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Entre outras medidas, quis acrescentar seu nome ao Centro Kennedy para as Artes e ordenou a demolição da ala leste da Casa Branca para abrir espaço para um novo salão de baile. Também já falou em construir, em Washington, D.C., um “Arc de Trump” (inspirado no Arco do Triunfo de Paris) e nesta quarta-feira insinuou que seria de bom tom rebatizar o Estreito de Ormuz como “Estreito de Trump”.

(Com informações da AFP)

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