Tesouro dos EUA aumenta pacote de estímulo para US$ 1 trilhão

A Casa Branca vai elevar de 850 bilhões a 1 trilhão de dólares o pacote de estímulo à economia, como meio de estancar a potencial recessão gerada pela epidemia de coronavírus no país. O plano original previa um total de US$ 850 bilhões. O rascunho do projeto a ser enviado pelo Departamento do Tesouro ao Congresso dos Estados Unidos prevê a destinação de 500 bilhões de dólares para dois pagamentos separados a cada adulto americano e mais 300 bilhões de dólares em auxílio às pequenas empresas, que respondem pela maior parte dos empregos.

O pacote do governo de Donald Trump ainda destinará 50 bilhões em empréstimos para a aviação civil, que havia apelado à Casa Branca por ajuda nesse valor, e mais 150 bilhões em garantias e financiamentos para outros setores da economia duramente impactados pela esperada crise financeira, informou o jornal The New York Times.

Segundo o Times, os congressistas se mobilizam para acrescentar outras propostas ao pacote e planejam vota-lo nos próximos dias. O Tesouro programou a primeira parcela de pagamentos aos adultos americanos entre os dias 6 de abril e 18 de maio.

O banco JPMorgan estima recuo de 2% na atividade econômica neste primeiro trimestre e de 2% no segundo. Como meio de evitar a recessão, o Federal Reserve (banco central americano) cortou em 1,5 ponto porcentual a taxa de juros de referência em duas de suas sessões extraordinárias neste mês. A taxa em vigor varia entre 0% e 0,25% – a mesma praticada por anos depois da crise financeira global de 2008. O FED também decidiu recomprar 700 bilhões de dólares em ações do setor de seguros, como meio de injetar dinheiro na economia e de manter a oferta de crédito.