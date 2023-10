Terrorismo, diz Comissão Europeia sobre ataque a Israel; veja repercussão

Atualizado em 7 out 2023, 11h34 - Publicado em 7 out 2023, 11h29

Por Sofia Cerqueira

O maior ataque dos últimos anos do grupo palestino Hamas a Israel, ocorrido de surpresa na manhã deste sábado, 7, mobilizou líderes de grandes potências mundiais contra a ofensiva. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, anunciou que Washington condena o ataque e que “estamos ao lado de Israel”.

“Os EUA condenam inequivocamente os ataques não provocados dos terroristas do Hamas contra civis em Israel. Nunca há justificativa para o terrorismo. Apoiamos firmemente o governo e o povo de Israel e apresentamos as nossas condolências pelas vidas israelenses perdidas nestes ataques”. De acordo ainda com a Casa Branca, o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan falou com o Conselheiro de Segurança Nacional de Israel Tzachi Hanegbi.

Na Europa, o ataque do Hamas – movimento islamista palestino -, partido da Faixa de Gaza, também foi rechaçado por vários chefes de estado. Os governos da Alemanha, Reino Unido, Suécia, Holanda e França se solidarizaram com os israelenses, deixando claro que aqueles bombardeios e ataques por terra não têm a chancela do bloco. Em um comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu o ataque como “terrorismo na sua forma mais desprezível”.

Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, ainda denunciou na manhã deste sábado que há relatos de civis feitos reféns. Ele classificou o ato como uma violação do Direito Internacional e exigiu a libertação deles. Em suas redes sociais, Borrell ressaltou: “A notícia de civis mantidos como reféns em casa ou em Gaza é terrível. Vai contra o Direito Internacional. Os reféns devem ser libertados imediatamente.” E na sequência disse que “esta violência horrível deve parar imediatamente. O terrorismo e a violência não resolvem nada”.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, declarou estar “chocado pelos ataques promovidos pelo Hamas contra cidadãos israelenses”. Na França, o presidente Emmanuel Macron também condenou veementemente os ataques a Israel, e expressou “total solidariedade com as vítimas, as famílias e os entes queridos”. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, por sua vez, declarou que “a violência e os mísseis contra civis inocentes devem parar agora”.

Enquanto os Estados Unidos e a Comunidade Europeia se manifestaram totalmente contrários a ofensiva contra os israelense, representantes das Relações Exteriores da Rússia pediram “moderação” aos envolvidos. Já o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, deu apoio ao ataque palestino a Israel. “Parabenizamos os combatentes palestinos”, disse Rahim Safavi, segundo a agência de notícias ISNA. “Apoiaremos os combatentes até à libertação da Palestina e de Jerusalém”, completou.