‘Terror sem precedentes’, diz Zelensky sobre tomada de usina nuclear

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a tomada de controle pela Rússia nesta sexta-feira, 4, da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, representa um “terror em nível sem precedentes”.

O controle por forças russas foi anunciado poucas horas depois de ataques de artilharia terem provocado um incêndio, agora já controlado, que levantaram temores de um acidente.

“Os tanques russos sabiam que estavam atirando com fogo direto contra a estação”, alegou Zelensky, traçando um paralelo com o desastre de Chernobyl. Trinta e um trabalhadores da usina e bombeiros morreram logo após o acidente em 1986, principalmente de doença aguda causada pela radiação. Outros milhares mais tarde sucumbiram a doenças relacionadas à radiação, como o câncer, embora o número total de mortes e os efeitos à saúde de longo prazo continuem sendo um assunto de intenso debate.

A Rússia, por sua vez, afirma que o confronto no complexo da usina se deu por conta de uma “provocação monstruosa” nas primeiras horas desta sexta-feira.

Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o major general Igor Konashenkov, “para provocar troca de tiros contra a usina, fogo de pequenas armas foi aberto contra membros da guarda russa a partir de janelas de diversos andares do complexo de treinamento localizado do lado de fora da usina”. Logo depois, “brigadas de incêndio chegaram no prédio e apagaram o fogo”.

De acordo com a Inspetoria Estatal de Regulação Nuclear, órgão nuclear ucraniano, os seis reatores da usina permanecem intactos após o incêndio e as trocas de tiros. Instalações auxiliares do compartimento da unidade 1 do reator foram danificadas, mas não apresentam riscos e os níveis de radiação estão normais.

Zelensky também reiterou um pedido à Organização do Tratado do Atlântico Norte, principal aliança militar ocidental, para uma zona de exclusão aérea sobre território ucraniano, dizendo que “um fechamento imediato dos céus sobre a Ucrânia é necessário”.

Os Estados Unidos, no entanto, já haviam descartado anteriormente o uso de tropas para criar uma zona de exclusão, já que tal ação colocaria forças americanas em combate direto com a Rússia.

O caso se dá em meio aos avanços russos em direção à capital ucraniana e ao cerco a outras cidades. Na noite de quarta-feira, o prefeito da estratégica cidade de Kherson, banhada pelo rio Dnieper e próxima do mar Negro, afirmou que forças russas assumiram controle. Segundo uma testemunha ouvida pela agência de notícias EFE, o centro da cidade “está completamente ocupado por militares russos e veículos blindados pesados”.

Mais a leste, em Mariupol, no Mar de Azov, na região de Donetsk, separatistas pró-russos apoiados pelos militares russos garantiram nesta quarta-feira que as suas forças bloquearam a cidade, de acordo com a imprensa russa.

Mais de 2.000 civis foram mortos desde o início da invasão russa à Ucrânia e centenas de estruturas, como instalações de transporte, hospitais, jardins de infância e prédios residenciais foram destruídos, relatou o serviço de emergência ucraniano na quarta-feira. De acordo com o último relatório militar russo, 1.502 alvos de infraestrutura militar ucraniana foram destruídos desde o início da operação militar na Ucrânia, em 24 de fevereiro.