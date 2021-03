Terremotos no Pacífico levam a alerta de tsunami na Nova Zelândia

O mundo passou perto de uma nova tragédia causada por tsunami. Um tremor de magnitude 8,1 na escala Richter foi sentido na quinta-feira, 4, perto das ilhas Kermadec, no Pacífico, que fazem parte da Nova Zelândia. Após emitir um alerta que obrigou a população das costas a se deslocar para áreas altas, as autoridades neozelandesas suspenderam a ordem e determinaram o regresso de milhares de pessoas para suas casas.

O sismo, que segundo as primeiras informações não causou vítimas, foi precedido por tremores de 7,4 e 6,9 na mesma região, a mil quilômetros da costa neozelandesa e a 19 quilômetros de profundidade, de acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS). O centro de alerta de tsunamis no Pacífico alertou para ondas potencialmente perigosas na Nova Zelândia, Guam, Tonga, Samoa, Havai, nas ilhas Cook, Fiji, Wallis e Futuna, entre outros, levando as autoridades neozelandesas a determinar a saída de pessoas de algumas áreas.

The National Advisory issued following the earthquakes near the KERMADEC ISLANDS REGION is cancelled. — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 5, 2021

A Agência de Gestão Nacional de Emergências neozelandesa (Nema), que suspendeu o alerta de tsunami, informou, no entanto, que ainda se esperam correntes fortes e ondas imprevisíveis na costa. O risco de que se produzam outros sismos com magnitude superior a 7, nos próximos 30 dias, é “muito provável”, segundo comunicado divulgado pela agência de controle de atividade geológica GeoNet.