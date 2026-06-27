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Terremotos na Venezuela deixam cerca de mil mortos e mais de 3.000 feridos

Passadas quase 72 horas desde os abalos, equipes de resgate de diversos países intensificam buscas por sobreviventes sob os escombros

Por Santiago Martínez, de La Guaira, Venezuela 27 jun 2026, 10h46 | Atualizado em 27 jun 2026, 15h18
Equipe de resgate em meio a escombros de um prédio desabado. Vários homens, alguns com capacetes e coletes, caminham sobre detritos, buscando sobreviventes. Um homem de uniforme sujo de terra e colete de segurança caminha no centro, enquanto outros se movem ao redor. O cenário é de destruição, com blocos de concreto e ferros retorcidos. CARACAS, VENEZUELA - JUNE 24: Firefighters and responders search for victims in a demolished building at Los Palos Grandes after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean on June 24, 2026 in Caracas, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later; although some buildings collapsed, the number of victims remains unknown. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
Bombeiros e equipes de resgate buscam vítimas em um prédio destruído em Los Palos Grandes, após um terremoto de magnitude 7,2 atingir a Venezuela e outras regiões do Caribe. 24/06/2026 - (Edilzon Gamez/Getty Images)
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Quase 72 horas após o duplo terremoto que atingiu a Venezuela na última quarta-feira, 24, o país contabiliza cerca de 1.000 mortos, mais de 3.000 feridos e um número ainda indeterminado de desaparecidos. Muitas das vítimas seguem sob os escombros das áreas devastadas, informam autoridades locais.

Equipes de resgate enviadas por Espanha, Suíça, Colômbia, México, Equador e outros países, incluindo os Estados Unidos, já atuam nas regiões afetadas.

Neste sábado, 24, o Brasil envia o segundo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) ao país. O auxílio inclui um hospital de campanha da Marinha e cem purificadores de água com painel solar, que têm a capacidade de tratar 5.000 litros por dia. Além disso, mais 48 militares também estarão a bordo. O primeiro voo saiu de São Paulo, na sexta, 26, com 44 militares e 12 toneladas de equipamentos.

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Nas próximas horas, os esforços estarão concentrados na busca por sobreviventes que não conseguiram deixar suas casas antes do colapso das estruturas.

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A presidente interina, Delcy Rodríguez, afirmou que a prioridade do governo e das forças de segurança é retirar com vida as pessoas que permanecem presas sob os escombros.

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“O resgate das pessoas que ainda estão vivas é a nossa prioridade, tanto para os socorristas venezuelanos quanto para as equipes de proteção civil e demais forças que atuam nesta tragédia”, declarou a mandatária.

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Segundo Rodríguez, o terremoto atingiu sete estados venezuelanos, mas o mais afetado continua sendo La Guaira, no norte do país. A presidente interina informou que mais de 50% do fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido no estado e que as equipes agora trabalham para recuperar o abastecimento de água potável.

Ela também anunciou que outros dez países devem chegar à Venezuela nas próximas horas com ajuda humanitária para reforçar as operações de resgate e assistência às vítimas, em uma ação coordenada e ininterrupta.

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