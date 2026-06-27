Terremotos na Venezuela: a corrida para encontrar sobreviventes sob os escombros

No estado de La Guaira, na Venezuela, é difícil encontrar um prédio “intacto”, que não tenha sido afetado parcial ou totalmente pelos terremotos da última quarta-feira. Por isso, três dias depois da tragédia, os esforços estão concentrados em encontrar sobreviventes sob os escombros.

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María Perdomo está há mais de 48 horas ao lado da família tentando encontrar seu sobrinho, Carlos Torres Perdomo, um jovem de 29 anos que não conseguiu sair de casa depois que a estrutura desabou quase completamente.

“Estamos esperando que eles consigam abrir o piso para ver se o encontramos com vida. A última localização do celular dele indica que está aqui e, por isso, acreditamos que ele possa estar ali.”

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Carlos morava neste apartamento com o irmão, que conseguiu escapar com vida.

“O terremoto foi horrível. Nunca na minha vida tinha sentido algo assim.”

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O que essas pessoas mais pedem é a ajuda de equipes de resgate e bombeiros, que parecem não ser suficientes para atender toda a emergência.

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“Foi só hoje que a ajuda começou a chegar, e mesmo assim de forma limitada. Até então, apenas os próprios vizinhos e nós mesmos colocamos as mãos na massa para retirar os escombros.”

A casa de Carlos é uma das mais de 3.000 moradias que desabaram no conjunto habitacional. Na verdade, todos os moradores desta área já passaram três noites dormindo na rua. Os mais afortunados conseguiram retirar seus pertences pessoais e levá-los para a casa de algum parente em Caracas.