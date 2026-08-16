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Terremoto na Indonésia deixa 53 mortos e milhares de desabrigados

Tremor de magnitude 7,7 fez com que mais de cinco mil pessoas tivessem que deixar suas casas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 10h46
Pessoa em moto preta observa prédio com telhado azul parcialmente desabado, escombros e fita de isolamento amarela. Ao fundo, casas e montanhas sob céu azul com nuvens brancas
Prédio destruído em Borong, no Leste de Manggarai, na Indonésia após terremoto de magnitude 7,7 (Juni Kriswanto/AFP)
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Um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter na ilha de Flores, na Indonésia, deixou ao menos 53 mortos, de acordo com as informações mais recentes divulgadas pela agência de notícias AFP. Além das vítimas, o tremor também forçou mais de cinco mil pessoas a deixarem suas casas.

Os danos a prédios e construções não foram os únicos efeitos. De acordo com a Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres (BNPB, na sigla em indonésio), o sismo ocasionou uma série de incêndios no país, que já foram contidos pelo Corpo de Bombeiros.

Depois do terremoto, também foram registrados vários tremores secundários, incluindo dois de magnitude 6,2 e outro de magnitude 5,6. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) chegou a emitir um alerta para a possibilidade de tsunami, mas ele foi desativado horas depois.

Os tremores foram sentidos em outras regiões do país, como Regência e Cidade de Bima, na província de Nusa Tenggara Ocidental, e Regência das Ilhas Selayar, na província de Sulawesi do Sul, segundo o órgão. Para auxiliar as áreas afetadas, a Força Aérea da Indonésia deu início ao transporte de pacotes de ajuda humanitária, totalizando 50 mil itens.

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Terremotos na Indonésia

A Indonésia e os países vizinhos registram terremotos com frequência devido à localização no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma área de intensa atividade sísmica que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e ao longo da bacia do oceano Pacífico.

No início de julho, um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o leste do arquipélago, sem causar vítimas nem danos significativos.

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Em 2018, cerca de 2.200 pessoas morreram em Palu, cidade de aproximadamente 400 mil habitantes e capital da província de Sulawesi Central, após um terremoto de magnitude 7,5 seguido por um tsunami.

*Com informações da AFP

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