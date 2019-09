Terremoto na Albânia de 5,8 pontos na escala Richter deixa 26 feridos

Um terremoto de 5,8 pontos na escala Richter atingiu neste sábado, 21, a Albânia e deixou, pelo menos 26 feridos, além de grandes danos materiais, de acordo com as primeiras informações oficiais divulgadas.

O Instituto de Geociências de Tirana, capital do país, informou que o tremor aconteceu às 11h04 (de Brasília), em alto mar, a cerca de 30 quilômetros de distância da cidade portuária de Durrês, a uma profundidade de 10 quilômetros. Ainda de acordo com os dados do órgão, 11 minutos depois foi registrada uma réplica, de magnitude de 5,4 pontos.

Os dados divulgados pelo governo local apontam para a contabilização de 26 feridos. Houve muito pânico nas ruas da capital, em decorrência do tremor.

Entre os imóveis afetados, está o prédio da Faculdade de Geologia da Universidade de Tirana, em que parte do telhado desabou, atingindo vários carros no estacionamento.

O primeiro-ministro da Albânia, que estava em Frankfurt, na Alemanha, aguardando para se dirigir à Nova York, onde participaria da Assembleia da ONU, cancelou a viagem e voltou ao país de origem.

O terremoto também foi sentido na ilha de Corfu, na Grécia, mas sem causar qualquer dano, segundo informou à Agência Efe a Defesa Civil do país.