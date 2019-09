Terremoto deixa 22 mortos e centenas de feridos na Indonésia

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter que atingiu na manhã desta quinta-feira, 26, as ilhas Molucas, no leste da Indonésia, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB). Outro abalo sísmico ocorreu em Istambul, na Turquia, mas não deixou nenhuma vítima.

O epicentro do tremor foi localizado no mar, a 18,2 quilômetros de profundidade e a cerca de 37 quilômetros da cidade indonésia de Ambon, onde a maioria dos feridos foi encontrada e mais mortes ocorreram.

O terremoto também danificou dezenas de edifícios e estradas e retirou mais de 2.000 pessoas das suas casas na cidade, segundo o porta-voz da BNPB, Agus Wibowo.

Imagens divulgadas pela agência mostram tetos desabados, fachadas destruídas e rachaduras nas calçadas. Muitos moradores permanecem fora de suas casas por horas, por medo das réplicas, que já foram registradas em duas ocasiões com magnitudes de 5,4 e 4,2, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Em setembro do ano passado, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a ilha de Celebes, também na Indonésia, e provocou um tsunami que causou mais de 2.000 mortes e deixou cerca de 200.000 deslocados nas cidades de Palu e Donggala.

Nesta quinta, em Istambul, outro terremoto de magnitude 5,8 na escala Richter causou pânico. O tremor começou a ser sentido no início da tarde, no horário local. Seu epicentro foi localizado a 70 quilômetros do centro da cidade, no Mar de Marmara, segundo informações do Observatório Sismográfico de Kandilli.

A agência de Kandilli calculou a magnitude do terremoto como 5,7 na escala Richter, enquanto a Agência Turca de Desastres Naturais e Emergências (AFAD) mediu o tremor como de 5,8 graus. De qualquer forma, é o maior terremoto que atinge Istambul em mais de uma década.

O terremoto sacudiu as casas por vários segundos, embora não tenha causado grandes danos em Istambul. Porém, ainda não está descartado que algumas zonas mais próximas ao epicentro possam ter sido mais atingidas.

Na última terça-feira foi registrado um terremoto de magnitude 4,6 com epicentro no mesmo local, que foi sentido ligeiramente também em Istambul.

(Com EFE)