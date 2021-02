Terremoto de magnitude 7.1 atinge costa do Japão

Um terremoto de magnitude 7.1 atingiu a costa oriental do Japão neste sábado (às 23h23 no horário local). O epicentro do tremor foi localizado a 73 quilômetros de Namie, uma cidade costeira a 90 quilômetros de Fukushima – onde em 2011 um terremoto de magnitude 9,0 provocou um tsunami, deixando cerca de 20 mil mortos.

Nenhum alerta de tsunami foi emitido neste sábado e as autoridades japonesas não relataram nenhuma anormalidade nos reatores nucleares de Fukushima, entretanto, de acordo com o secretário-chefe do gabinete do Japão, Katsunobu Kato, cerca de 830 mil famílias na região de Kanto, que inclui a grande Tóquio, e cerca de 90 mil famílias na região de Tohoku ficaram sem energia após o terremoto de sábado. Não houve vítimas fatais.

Kato ainda disse que o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, instruiu o governo a examinar os danos do terremoto, conduzir esforços de resgate quando necessário e transmitir informações ao público em tempo hábil.

Terremoto em Fukushima

Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 atingiu o Japão. Mais de 20 mil pessoas morreram ou desapareceram após o tremor e o tsunami. Centenas de milhares perderam suas casas. O terremoto também causou o pior desastre nuclear do país – três reatores de uma usina derreteram, liberando materiais radioativos no ar. Cerca de 100 mil pessoas foram evacuadas da área.