Terremoto de magnitude 6,9 é registrado em mar da Indonésia

Um forte terremoto de magnitude 6,9 foi registrado nas águas da Indonésia neste domingo, 7, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), gerando um alerta de tsunami, que pouco tempo depois foi cancelado.

O epicentro do sismo foi situado a 24 quilômetros de profundidade no mar das Molucas, no norte das ilhas Célebes e Molucas.

Ainda não há informações oficiais de danos, ou de vítimas, mas os moradores da cidade de Ternante, na província de Moluca Norte, descreveram momentos de pânico. “Estava pronto para ir dormir, quando a janela começou a balançar”, contou Budi Nurgianto à AFP. “Foi muito forte. Saí correndo da minha casa, e todos os meus vizinhos fizeram a mesma coisa.”

Arquipélago formado por 17.000 ilhas e ilhotas e na convergência de três grandes placas tectônicas (a indo-pacífica, a australiana e a euroasiática), a Indonésia se encontra no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma zona de forte atividade sísmica.