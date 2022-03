Terremoto de magnitude 6,7 atinge ilha de Sumatra

Um terremoto de 6,7 graus na escala Richter atingiu nesta segunda-feira, 14, (noite de domingo, 13, no Brasil) a ilha indonésia de Sumatra, informou o Instituto Sismológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo foi registrado às 4h09 locais (18h09 de domingo, hora de Brasília) a 21 km de profundidade, e seu epicentro situou-se 167 km a oeste da cidade costeira de Pariaman.

“O terremoto foi sentido durante um minuto com intensidade moderada. As pessoas entraram em pânico e saíram de suas casas”, informou a Agência Nacional de Mitigação de Desastres em um relatório preliminar, informou a agência AFP.

O Centro de Alertas de Tsunamis no Pacífico informou que o tremor poderia provocar um tsunami no Oceano Índico, mas posteriormente suspendeu o alerta. Segundo o último boletim, não houve danos ou vítimas.

De acordo com a escala Ricther, terremotos de magnitude entre 6 e 7 graus são considerados grandes e podem ser destruidores em áreas habitadas em um raio de até 160 km de seu epicentro. O maior sismo já registrado em todos os tempos ocorreu em Valdivia, no Chile, em 22 de maio de 1960, com 9,5 graus na escala Richter.